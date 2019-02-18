Аферист зняв з рахунку чоловіка 44 тисячі гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Слов’янську Донецької області 51-річний чоловік повідомив аферистові по телефону всі дані своєї банківської картки, після чого з його рахунку були зняті всі гроші. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Слов'янського відділу поліції Донецької області.
"Житель Слов'янська, 51-річний чоловік, повідомив аферистові по телефону всі дані своєї банківської картки, після чого з його рахунку були зняті всі гроші (44 тисячі гривень - ред.), і тільки потім потерпілий згадав про всі попередження поліцейських про дії шахраїв", - йдеться в повідомленні.
Тільки з початку року жителі Слов'янська"проспонсорували" шахраїв-банкірів більше ніж на сто тисяч гривень, додали у поліції.
"Паролі з смс-повідомлень, три "завітні" цифри на зворотному боці банківської картки та інші персональні дані люди самі повідомляли незнайомцю, що телефонував, а згодом з їхнього рахунку зникали всі заощадження. Нерідко вже потім, розповідаючи поліцейському, як все відбувалося, люди й самі не розуміють, як змогли передати дані комусь з смс, де чітко прописано: співробітник банку ніколи не запитує паролі, нікому не повідомляйте цей пароль. Не розуміють, як могли, по суті, самі віддати свої гроші, коли неодноразово чули поліцейські застереження про шахрайські схеми", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, банду "телефонних" шахраїв затримали у Хмельницької області.