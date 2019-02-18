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Аферист снял со счета мужчины 44 тысячи гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Славянске Донецкой области 51-летний мужчина сообщил аферисту по телефону все данные своей банковской карты, после чего с его счета были сняты все деньги. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Славянского отдела полиции Донецкой области.

"Житель Славянска, 51-летний мужчина, сообщил аферисту по телефону все данные своей банковской карты, после чего с его счета были сняты все деньги (44 тысячи гривен - ред.), и только потом пострадавший вспомнил обо всех предупреждениях полицейских о действиях мошенников", - говорится в сообщении.

Только с начала года жители Славянска "проспонсировали" мошенников-банкиров более чем на сто тысяч гривен, добавили в полиции.

"Пароли с смс-сообщений, три "заветные" цифры на обратной стороне банковской карты и другие персональные данные люди сами сообщали незнакомцу, который звонил, а потом с их счета исчезали все сбережения. Нередко уже потом, рассказывая полицейскому, как все происходило, люди и сами не понимают, как смогли передать данные кому-то из смс, где четко прописано: сотрудник банка никогда не спрашивает пароли, никому не сообщайте этот пароль. Не понимают, как могли, по сути, сами отдать свои деньги, когда неоднократно слышали полицейские предостережения о мошеннических схемах", - рассказали в полиции.

Напомним, банду "телефонных" мошенников задержали в Хмельницкой области.

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