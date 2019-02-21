У Києві група шахраїв під виглядом компанії Tesla заволодівали коштами громадян

“Викрито та припинено діяльність групи шахраїв, які під виглядом продажу цінних паперів американської компанії “Tesla Motors Inc” заволодівали коштами громадян. Слідством встановлено, що для реалізації злочинної схеми учасниками групи був створений інтернет-сайт псевдо представництва американської компанії “Tesla Motors Inc” в Україні, а також зареєстровані в м. Києві підприємства ТОВ “Тесла Груп Україна” та ТОВ “Насдак Груп Україна”, — йдеться у повідомленні.

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На цьому сайті була розміщена реклама цінних паперів корпорації “Tesla” та зазначено, що вже понад 4 роки ТОВ “Тесла Груп Україна” пропонує фізичним особам придбати акції та облігації вказаної американської корпорації.

“У дійсності ніяких правочинів з цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не мали, а грошові кошти, отримані від громадян, привласнювали. Збитки одному з заявників склали 120 тис. доларів США”, — додали у прокуратурі.

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Сьогодні в Одесі затримано двох зловмисників, які причетні до організації шахрайської схеми. На даний час тривають обшуки та першочергові слідчі дії.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України. Санкція статей передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Тернопільській області затримали організатора злочинної групи, яка шахрайським способом заволоділа 1 млн грн коштів громадян.