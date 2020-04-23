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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 55917 просмотра

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В Киеве госпитализированы 209 взрослых и пятеро детей с COVID-19

В Киеве госпитализированы 209 взрослых и пятеро детей с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12575 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В столичных больницах сейчас с коронавирусной болезнью находятся 209 взрослых и 5 детей. Кроме того, еще 48 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В столичных больницах сейчас находятся 209 взрослых и 5 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 43 взрослых и 5 детей - с подозрением на заболевание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 22 апреля, заболело 70 киевлян.

"25 взрослых пациентов госпитализированы. Один человек, к сожалению, умер в Институте кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско. С клиническим выздоровлением 22 апреля выписано 15 киевлян", - добавили в КГГА.

На данный момент в тяжелом состоянии 29 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, на сегодня в Киеве на COVID-19 заболело 1059 человек, из них 70 за последние сутки.

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