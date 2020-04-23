В Киеве госпитализированы 209 взрослых и пятеро детей с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В столичных больницах сейчас с коронавирусной болезнью находятся 209 взрослых и 5 детей. Кроме того, еще 48 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столичных больницах сейчас находятся 209 взрослых и 5 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 43 взрослых и 5 детей - с подозрением на заболевание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки, 22 апреля, заболело 70 киевлян.
"25 взрослых пациентов госпитализированы. Один человек, к сожалению, умер в Институте кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско. С клиническим выздоровлением 22 апреля выписано 15 киевлян", - добавили в КГГА.
На данный момент в тяжелом состоянии 29 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Напомним, на сегодня в Киеве на COVID-19 заболело 1059 человек, из них 70 за последние сутки.