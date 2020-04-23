В Киеве госпитализированы 209 взрослых и пятеро детей с COVID-19

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В столичных больницах сейчас с коронавирусной болезнью находятся 209 взрослых и 5 детей. Кроме того, еще 48 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.