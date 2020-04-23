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У Києві госпіталізовано 209 дорослих та п'ятеро дітей з COVID-19

У Києві госпіталізовано 209 дорослих та п'ятеро дітей з COVID-19

Київ • УНН

 • 12601 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У столичних лікарнях наразі з коронавірусною хворобою перебувають 209 дорослих та 5 дітей. Окрім того, ще 48 людей перебувають у лікарнях з підозрою на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

“У столичних лікарнях наразі перебувають 209 дорослих та 5 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19. Ще 43 дорослих і 5 дітей — із підозрою на захворювання”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу, 22 квітня, захворіло 70 киян.

“25 дорослих пацієнтів госпіталізовано. Одна людина, на жаль, померла в Інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска. З клінічним одужанням 22 квітня виписано 15 киян”, — додали в КМДА.

Наразі у тяжкому стані перебуває 29 пацієнтів, троє з них підключено до апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, станом на сьогодні, у Києві на COVID-19 захворіло 1 059 людей, з них 70 за останню добу.

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