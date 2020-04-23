У Києві госпіталізовано 209 дорослих та п'ятеро дітей з COVID-19

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У столичних лікарнях наразі з коронавірусною хворобою перебувають 209 дорослих та 5 дітей. Окрім того, ще 48 людей перебувають у лікарнях з підозрою на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.