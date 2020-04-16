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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42456 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51146 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65629 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65866 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 101597 просмотра

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В Киеве горел салон красоты

В Киеве горел салон красоты

Киев  •  УНН

 • 26157 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Киеве в салоне красоты произошел пожар, в результате которого было повреждено рекламную вывеску, входные двери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Так, 16 апреля в 3:39 к спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по проспекту Оболонскому, 12 в Оболонском районе столицы.

"По прибытию на место пожара ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит помещение на 1-м этаже. В 3:58 пожар на площади 10 кв. м был локализован, а в 4:03 - ликвидирован. В результате пожара было повреждено рекламную вывеску, входные двери, рекламную вывеску салона, входные двери соседнего нежилого помещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

"Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Харькове произошел масштабный пожар в торговом центре "Барабашово". Жертв и пострадавших нет.

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