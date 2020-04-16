В Киеве горел салон красоты

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Киеве в салоне красоты произошел пожар, в результате которого было повреждено рекламную вывеску, входные двери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.