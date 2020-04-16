В Киеве горел салон красоты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Киеве в салоне красоты произошел пожар, в результате которого было повреждено рекламную вывеску, входные двери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Так, 16 апреля в 3:39 к спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по проспекту Оболонскому, 12 в Оболонском районе столицы.
"По прибытию на место пожара ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит помещение на 1-м этаже. В 3:58 пожар на площади 10 кв. м был локализован, а в 4:03 - ликвидирован. В результате пожара было повреждено рекламную вывеску, входные двери, рекламную вывеску салона, входные двери соседнего нежилого помещения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.
"Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Харькове произошел масштабный пожар в торговом центре "Барабашово". Жертв и пострадавших нет.