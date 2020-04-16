У Києві горів салон краси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Києві у салоні краси сталася пожежа, в результаті якої було пошкоджено рекламну вивіску, вхідні двері. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.
Так, 16 квітня о 3:39 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по проспекту Оболонському, 12, що в Оболонському районі столиці.
"По прибуттю на місце пожежі найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить приміщення на 1-му поверсі. О 3:58 пожежу на площі 10 кв. м було локалізовано, а о 4:03 — ліквідовано. Внаслідок пожежі було пошкоджено рекламну вивіску, вхідні двері, рекламну вивіску салону, вхідні двері сусіднього не житлового приміщення",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу.
"Причина загоряння наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає“,- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові сталася маштабна пожежа у торгівельному центрі “Барабашово”. Жертв та постраждалих немає.