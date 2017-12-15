В Киеве до обеда будет удерживаться туман
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В столице в первой половине дня в пятницу будет удерживаться туман. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ДСНС Украины.
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"По данным Укргидрометцентра, в первой половине дня 15 декабря в Киеве туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Напомним, на территорию Украины 17 декабря выходит циклон в результате чего погодные условия в большинстве областей ухудшатся.