В Киеве до обеда будет удерживаться туман

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"По данным Укргидрометцентра, в первой половине дня 15 декабря в Киеве туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, на территорию Украины 17 декабря выходит циклон в результате чего погодные условия в большинстве областей ухудшатся.