В Киеве ко Дню Независимости будут бесплатно показывать украинское кино

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"По случаю 31-й годовщины независимости Украины в столице с 20 по 27 августа пройдет творческий проект "Киноэхо", - говорится в сообщении.

Детали

В течение недели, в рамках Х марафона фильмов ко Дню Независимости Украины, все желающие смогут посмотреть украинские ленты, а также посетить встречи с творческими группами кинофильмов.

"Совместно со специалистами подобрали подборку патриотического кино, которую бесплатно, в течение недели, киевляне и гости столицы смогут посмотреть в муниципальных кинотеатрах. Лучший способ почтить историю и вспомнить важнейшие события в жизни нашей страны — посмотреть украинское кино. Война продолжается на культурном фронте, поэтому необходимо популяризировать украинский художественный продукт", - сообщили в КП "Киевкинофильм".

Расписание событий в рамках проекта "Киноэхо":

· в кинотеатре "Лейпциг" 20 августа (начало в 15:00) состоится творческая встреча с украинским актером, режиссером, сценаристом и продюсером Виктором Андриенко, а также просмотр его авторского фильма "Иван Сила";

· в кинотеатре "Старт" 21 августа (начало в 17:00) состоится показ украинского фантастического семейного фильма о приключениях мальчика и собаки-супергероя "Фокстер и Макс" (режиссер Анатолий Матешко);

· в кинотеатре "Луч" 22 августа (начало в 17:00) состоится показ исторического фильма-фэнтези "Сторожевая застава" (режиссер Юрий Ковалев);

· в кинотеатре "Факел" 23 августа (начало в 17:00) состоится показ полнометражного анимационного фильма-сказки "Похищенная принцесса" (режиссер Олег Маломуж);

· в кинотеатрах "Лейпциг", "Флоренция", "Кинотеатр имени Т. Г. Шевченко", "Факел", "Старт" и "Луч" 24 августа пройдут допремьерные показы украинской военной драмы "Снайпер. "Белый ворон" (режиссер Марьян Бушан);

· в кинотеатре "Флоренция" 25 августа (начало в 17:00) состоится показ исторического экшна "Захар Беркут", экранизации одноименной исторической повести Ивана Франко (режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн);

· в "Кинотеатре имени Т. Г. Шевченко" 26 августа (начало в 17:00) состоится показ фильма "Тарас. Возвращение" (режиссер Александр Денисенко);

· в кинотеатре "Лира" 27 августа (начало в 15:00) состоится показ фильма Михаила Ильенко "Толока" и встреча с творческой группой фильма. В основу ленты легли 66 строк Шевченковской баллады "У той Екатерины…", а дополнился сюжет воспоминаниями с детства легендарного украинского актера Ивана Миколайчука.

Вход на все мероприятия – свободный.

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