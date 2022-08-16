У Києві до Дня Незалежності безкоштовно показуватимуть українське кіно
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кияни та гості столиці зможуть переглянути вісім українських кінострічок у рамках проекту "Кіновідлуння". Про це інформує пресслужба Київської міської ради з посиланням на КП "Київкінофільм", передає УНН.
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"З нагоди відзначення 31-ї річниці незалежності України у столиці з 20 до 27 серпня пройде творчий проєкт "Кіновідлуння", - йдеться в повідомленні.
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Протягом тижня, у рамках Х марафону фільмів до Дня Незалежності України, всі охочі зможуть переглянути українські стрічки, а також завітати на зустрічі з творчими групами кінофільмів.
"Спільно з фахівцями підібрали добірку патріотичного кіно, яку безкоштовно, протягом тижня, кияни та гості столиці зможуть переглянути в муніципальних кінотеатрах. Найкращий спосіб ушанувати історію та пригадати найважливіші події в житті нашої країни — подивитися українське кіно. Війна триває на культурному фронті, тому необхідно популяризувати український мистецький продукт", - повідомили в КП "Київкінофільм".
Розклад подій у межах проекту "Кіновідлуння":
· у кінотеатрі "Лейпциг" 20 серпня (початок о 15:00) відбудеться творча зустріч з українським актором, режисером, сценаристом і продюсером Віктором Андрієнком, а також перегляд його авторського фільму "Іван Сила";
· у кінотеатрі "Старт" 21 серпня (початок о 17:00) відбудеться показ українського фантастичного сімейного фільму про пригоди хлопчика та собаки-супергероя "Фокстер і Макс" (режисер Анатолій Матешко);
· у кінотеатрі "Промінь" 22 серпня (початок о 17:00) відбудеться показ історичного фільму-фентезі "Сторожова застава" (режисер Юрій Ковальов);
· у кінотеатрі "Факел" 23 серпня (початок о 17:00) відбудеться показ повнометражного анімаційного фільму-казки "Викрадена принцеса" (режисер Олег Маломуж);
· у кінотеатрах "Лейпциг", "Флоренція", "Кінотеатр імені Т. Г. Шевченка", "Факел", "Старт" і "Промінь" 24 серпня пройдуть допрем'єрні покази української воєнної драми "Снайпер. Білий ворон" (режисер Мар'ян Бушан);
· у кінотеатрі "Флоренція" 25 серпня (початок о 17:00) відбудеться показ історичного екшну "Захар Беркут", екранізації однойменної історичної повісті Івана Франка (режисери Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн);
· у "Кінотеатрі імені Т. Г. Шевченка" 26 серпня (початок о 17:00) відбудеться показ фільму "Тарас. Повернення" (режисер Олександр Денисенко);
· у кінотеатрі "Ліра" 27 серпня (початок о 15:00) відбудеться показ фільму Михайла Іллєнка "Толока" і зустріч із творчою групою фільму. В основу стрічки лягли 66 рядків Шевченкової балади "У тієї Катерини…", а доповнився сюжет спогадами з дитинства легендарного українського актора Івана Миколайчука.
Вхід на всі заходи - вільний.
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