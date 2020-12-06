В Киеве до четырех лет осудили мужчину за попытку ограбления магазина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В столице мужчина проведет до четырех лет в тюрьме за неудачную попытку ограбления магазина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
Событие произошло в конце февраля этого года. Тогда в Деснянское управление полиции поступил вызов об ограблении в магазине на улице Закревского.
"Проведя первоочередные следственные действия правоохранители выяснили, что неизвестный на глазах у свидетелей взял четыре пары джинсов, вытащил из кассы около 3500 гривен выручки и попытался скрыться. Однако его с поличным задержали полицейские, которые оперативно прибыли на вызов", - напомнили правоохранители.
Правонарушителем оказался 46-летний уроженец Черкасской области, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
"Собрав все необходимые доказательные материалы, следователи Деснянского управления полиции сообщили фигуранту о подозрении и завершили досудебное расследование. Приговором Деснянского районного суда за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 (Оконченное покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украина, злоумышленник приговорен к четырем годам лишения свободы", - отметили полицейские.
Напомним, в Киевской области разоблачили и задержали четырех граждан Республики Молдова, подозреваемых в серийном ограблении частных домов жителей Киевской области.