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У Києві до чотирьох років засудили чоловіка за спробу пограбування магазину

У Києві до чотирьох років засудили чоловіка за спробу пограбування магазину

Київ • УНН

 • 13208 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. В столиці чоловік проведе до чотирьох років у в'язниці за невдалу спробу пограбування магазину. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.

Подія відбулася наприкінці лютого цього року. Тоді до Деснянського управління поліції надійшов виклик про пограбування у крамниці на вулиці Закревського. 

"Провівши першочергові слідчі дії правоохоронці з’ясували, що невідомий на очах у свідків взяв чотири пари джинсів, витягнув із каси близько 3500 гривень виручки та спробував втекти. Однак його з речовими доказами затримали поліцейські, які оперативно прибули на виклик", - нагадали правоохоронці.

Правопорушником виявився 46-річний уродженець Черкаської області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

"Зібравши усі необхідні доказові матеріали, слідчі Деснянського управління поліції повідомили фігуранту про підозру та завершили досудове розслідування. Вироком Деснянського районного суду за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 (Закінчений замах на грабіж) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до чотирьох років позбавлення волі", - зазначили поліцейські.

Нагадаємо, на Київщині викрили і затримали чотирьох громадян Республіки Молдова, яких підозрюють у серійному пограбуванні приватних будинків мешканців Київщини.

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