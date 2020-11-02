На Київщині затримали іноземців, які “спеціалізувалися” на пограбуванні приватних будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Київщині викрили і затримали чотирьох громадян Республіки Молдова, яких підозрюють у серійному пограбуванні приватних будинків мешканців Київщини. Про це у Facebook написав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає УНН.
“Професійна робота поліції Київської області по викриттю та затриманню учасників організованої злочинної групи, які "спеціалізувалися" на пограбуванні приватних будинків мешканців Київщини. Четверо громадян Молдови оселилися у столиці і ночами виїжджали до різних районів області для скоєння майнових злочинів. Маємо підстави вважати щодо їхньої причетності до семи крадіжок і розбійного нападу”, - написав Андрій Нєбитов.
Він зазначив, що в ніч на суботу вони намагалися приховати сліди злочинів та виїхати за межі столичного регіону, але не врахували пильність і витримку працівників карного розшуку в режимі роботи 24/7.
“Опівночі їх затримали на трасі Київ - Харків”, - додав Нєбитов.
Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка за пограбування будинку іноземного дипломата.