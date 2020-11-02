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В Киевской области задержали иностранцев, которые "специализировались" на ограблении частных домов

В Киевской области задержали иностранцев, которые "специализировались" на ограблении частных домов

Киев  •  УНН

 • 23012 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киевской области разоблачили и задержали четырех граждан Республики Молдова, подозреваемых в серийном ограблении частных домов жителей Киевщины. Об этом в Facebook написал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

"Профессиональная работа полиции Киевской области по разоблачению и задержанию участников организованной преступной группы, которые "специализировались" на ограблении частных домов жителей Киевской области. Четверо граждан Молдовы поселились в столице и по ночам выезжали в различные районы области для совершения имущественных преступлений. Есть основания считать относительно их причастности к семи кражам и разбойному нападению", - написал Андрей Небытов.

Он отметил, что в ночь на субботу они пытались скрыть следы преступлений и выехать за пределы столичного региона, но не учли бдительность и выдержку сотрудников уголовного розыска в режиме 24/7.

"В полночь их задержали на трассе Киев - Харьков", - добавил Небытов.

Напомним, в Киеве задержали мужчину за ограбление дома иностранного дипломата.

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