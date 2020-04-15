В Киеве до 9 лет осудили организатора контрабанды наркотиков из Европы

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Киеве к 9 годам лишения свободы приговорили организатора наркогруппировки, участники которой занимались контрабандой оптовых партий экстази из Европы и сбытом запрещенных веществ в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.