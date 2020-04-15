В Киеве до 9 лет осудили организатора контрабанды наркотиков из Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Киеве к 9 годам лишения свободы приговорили организатора наркогруппировки, участники которой занимались контрабандой оптовых партий экстази из Европы и сбытом запрещенных веществ в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью блокировали деятельность группы летом 2017 года. Тогда оперативники задержали на одном из киевских автовокзалов организатора наркотрафика, который лично доставил из-за границы партию „товара“, и его сообщника”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в багаже “туриста” правоохранители обнаружили более 6 тысяч таблеток психотропного вещества МДМА и 300 граммов метамфетамина. Ориентировочная стоимость обнаруженных наркотиков составила 600 тысяч гривен по ценам черного рынка.
“Святошинский районный суд столицы признал организатора группы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное хранение и перевозка наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — добавляется в сообщении.
Так, приговор вступил в законную силу. Судебное разбирательство в отношении его сообщника продолжается.
Напомним, правоохранители разоблачили схему незаконного изготовления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ среди военнослужащих, в частности амфетамина и каннабиса.