У Києві до 9 років засудили організатора контрабанди наркотиків з Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Києві до 9 років позбавлення волі засудили організатора наркоугруповання, учасники якого займалися контрабандою гуртових партій екстазі з Європи та збутом заборонених речовин у столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю блокували діяльність групи влітку 2017 року. Тоді оперативники затримали на одному з київських автовокзалів організатора наркотрафіка, який особисто доправив із-за кордону партію „товару“, та його спільника”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у багажі “туриста” правоохоронці виявили понад 6 тисяч пігулок психотропної речовини МДМА та 300 грамів метамфетаміну. Орієнтовна вартість виявлених наркотиків становила 600 тисяч гривень за цінами чорного ринку.
“Святошинський районний суд столиці визнав організатора групи винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — додається у повідомленні.
Так, вирок набув законної сили. Судовий розгляд щодо його спільника триває.
Нагадаємо, правоохоронці викрили схему незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин серед військовослужбовців, зокрема амфетаміну та канабісу.