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У Києві до 9 років засудили організатора контрабанди наркотиків з Європи

У Києві до 9 років засудили організатора контрабанди наркотиків з Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Києві до 9 років позбавлення волі засудили організатора наркоугруповання, учасники якого займалися контрабандою гуртових партій екстазі з Європи та збутом заборонених речовин у столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю блокували діяльність групи влітку 2017 року. Тоді оперативники затримали на одному з київських автовокзалів організатора наркотрафіка, який особисто доправив із-за кордону партію „товару“, та його спільника”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у багажі “туриста” правоохоронці виявили понад 6 тисяч пігулок психотропної речовини МДМА та 300 грамів метамфетаміну. Орієнтовна вартість виявлених наркотиків становила 600 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

“Святошинський районний суд столиці визнав організатора групи винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — додається у повідомленні.

Так, вирок набув законної сили. Судовий розгляд щодо його спільника триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин серед військовослужбовців, зокрема амфетаміну та канабісу.

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