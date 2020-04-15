У Києві до 9 років засудили організатора контрабанди наркотиків з Європи

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Києві до 9 років позбавлення волі засудили організатора наркоугруповання, учасники якого займалися контрабандою гуртових партій екстазі з Європи та збутом заборонених речовин у столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.