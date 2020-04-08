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Правоохоронці викрили схему збуту наркотиків військовим

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Правоохоронці викрили схему незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин серед військовослужбовців, зокрема амфетаміну та канабісу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“... викрито схему незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин серед військовослужбовців”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, група військовослужбовців здійснювала незаконне виготовлення психотропної речовини — амфетаміну та канабісу і систематично збувала їх військовослужбовцям.

Зазначається, що наразі організатора групи затримано після реалізації чергової партії наркотичних засобів. Її учасникам готується повідомлення про підозру за фактом незаконного збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Вживаються заходи щодо обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, проводиться комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, Київський районний суд Полтави засудив до 6 місяців арешту військовослужбовця-контрактника за збут наркотиків серед співслужбовців. 

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