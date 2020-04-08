Правоохранители разоблачили схему сбыта наркотиков военным
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правоохранители разоблачили схему незаконного изготовления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ среди военнослужащих, в том числе амфетамина и каннабиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"... разоблачена схема незаконного изготовления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ среди военнослужащих", - говорится в сообщении.
По данным следствия, группа военнослужащих осуществляла незаконное изготовление психотропного вещества - амфетамина и каннабиса и систематически сбывала их военнослужащим.
Отмечается, что сейчас организатора группы задержали после реализации очередной партии наркотических средств. Ее участникам готовится сообщение о подозрении по факту незаконного сбыта психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Принимаются меры по избрании им меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных (розыскных) действий для установления других лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.
Напомним, Киевский районный суд Полтавы приговорил к 6 месяцам ареста военнослужащего-контрактника за сбыт наркотиков среди сослуживцев.