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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31271 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39947 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56113 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57559 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130551 просмотра

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Правоохранители разоблачили схему сбыта наркотиков военным

Правоохранители разоблачили схему сбыта наркотиков военным

Киев  •  УНН

 • 10347 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правоохранители разоблачили схему незаконного изготовления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ среди военнослужащих, в том числе амфетамина и каннабиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"... разоблачена схема незаконного изготовления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ среди военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным следствия, группа военнослужащих осуществляла незаконное изготовление психотропного вещества - амфетамина и каннабиса и систематически сбывала их военнослужащим.

Отмечается, что сейчас организатора группы задержали после реализации очередной партии наркотических средств. Ее участникам готовится сообщение о подозрении по факту незаконного сбыта психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Принимаются меры по избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных (розыскных) действий для установления других лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

Напомним, Киевский районный суд Полтавы приговорил к 6 месяцам ареста военнослужащего-контрактника за сбыт наркотиков среди сослуживцев.

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