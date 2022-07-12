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В Киеве дельцы под видом правоохранителей торговали автоматами

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В Киеве нейтрализовали группировку, которая занималась нелегальным сбытом автоматического оружия. Злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Цитата

«В ходе многоэтапной спецоперации, в Киеве нейтрализована группировка, которая занималась нелегальным сбытом боевых средств поражения. У злоумышленников изъято 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 тыс. патронов к нему. Для маскировки противоправной деятельности, злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в состав преступной группы входило несколько жителей столицы. Они наладили незаконную продажу средств поражения, скрыто хранившихся в собственных помещениях.

В СБУ отмечают, что своих клиентов дельцы подыскивали через личные связи, в том числе среди криминальных кругов.

«В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали факт нелегального сбыта 13 автоматов АК-74 и 3 тыс. патронов к ним. Злоумышленники пытались реализовать это оружие за 20 тыс. долл.», - информирует СБУ.

Кроме того, во время обысков у задержанных выявлены фиктивные бланки разрешений на право ношения оружия, а также средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

По материалам украинской спецслужбы, организаторам группировки сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления источников поступления оружия и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к группировке», - говорится в сообщении.

Дополнение

В Житомирской области полисмены изъяли 7 единиц оружия, прицелы, глушители, гранаты, дымовые шашки, реактивные сигнальные патроны, патроны и другие вещи, свободное обращение которых противоправно.

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