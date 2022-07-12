У Києві ділки під виглядом правоохоронців торгували автоматами

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«У ході багатоетапної спецоперації, у Києві нейтралізовано угруповання, яке займалось нелегальним збутом бойових засобів ураження. У зловмисників вилучено 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та більше ніж 6 тис. набоїв до неї. Для маскування протиправної діяльності, зловмисники видавали себе за представників правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що до складу злочинної групи входило декілька жителів столиці. Вони налагодили незаконний продаж засобів ураження, які приховано зберігали у власних помешканнях.

У СБУ зазначають, що своїх клієнтів ділки підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед кримінальних кіл.

«У межах контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 і 3 тис. набоїв до них. Зловмисники намагались реалізувати цю зброю за 20 тис. дол», - інформує СБУ.

Окрім того, під час обшуків у затриманих виявлено фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв’язку та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Наразі за матеріалами української спецслужби, організаторам угруповання повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до угруповання», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Житомирській області полісмени вилучили 7 одиниць зброї, приціли, глушники, гранати, димові шашки, реактивні сигнальні патрони, набої та інші речі, вільний обіг яких є протиправним.