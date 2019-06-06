В Киеве демонтируют 137 незаконных летних площадок при учреждениях питания - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. С начала лета Департаментом городского благоустройства выдано 25 поручений на демонтаж 137 летних площадок при учреждениях питания, которые были размещены на территории Киева незаконным способом. На сегодня уже демонтировано 58 таких объектов. Об этом заявил руководитель Департамента городского благоустройства Тарас чулок, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В теплую погоду летние террасы особенно популярны среди посетителей киевских ресторанов и кафе. Вполне логично желание жителей города насладиться едой и напитками на свежем воздухе. Но, позаботившись о комфорте своих клиентов, владельцы заведений питания виду интересы пешеходов. Так, летние площадки при кафе и ресторанах является источником неудобств и препятствий для пешеходов. Есть террасы, установленные по всем нормам и требованиям Правил благоустройства. А есть и такие, что вопреки всем нормам, занимают почти весь тротуар и пешеходы должны обходить такие сооружения в лучшем случае газонами, а в худшем - выходить на проезжую часть, рискуя своей жизнью и здоровьем.
"Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% от ширины тротуара. То есть, если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должно быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того , чтобы не создавали неудобства для пешеходов, летние площадки не имеют попадать в зоны перекрестков и располагаться возле выходов из метро ", - отметил Тарас чулок.
В электронной базе КП "Киевблагоустройство" учитывается 987 летних площадок, из которых 324 расположены на столичных улицах согласно Правилам благоустройства, имеют пакет разрешительной документации и платят взносы в городской бюджет.
"Для борьбы с недобросовестные предпринимателями, расширяют свои питания к зонам ограничения, инспекторами благоустройства совместно с полицией принимаются все меры, чтобы устранить такие нарушения. Киев является уникальным городом в прозрачности освещения сведений о деятельности того или иного объекта, расположенного на столичной территории. Это значит, что каждый может зайти на сайт градостроительный кадастр и проверить законность размещения любого объекта на киевских улицах, введя точный адрес. Но, соответственно, пожаловаться на горячую лени ю 1551 ", - подытожил Тарас чулок.
Размещение площадок должно отвечать следующим требованиям:
- Площадки устанавливаются исключительно у стационарных (капитальных) учреждений ресторанного хозяйства.
- При устройстве площадок на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях ширина для прохода пешеходов должна быть не менее 1,8 м (вне парков, скверов, площадей). Обязательное условие: размещение площадки не должна препятствовать свободному движению пешеходов.
- Площадки располагаются исключительно в пределах фасада стационарного (капитального) заведения ресторанного хозяйства с сохранением свободных проходов в входные (въездные) ворота домов. Увеличение линейных размеров площадки за пределы заведения возможно лишь при условии письменного согласия собственников (арендаторов) соседних помещений.
- Площадки должны быть размещены без вмешательства в несущие конструкции здания, легко демонтироваться в случае необходимости проведения работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом здания.
Запрещается размещение площадок:
- на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях, если это препятствует свободному движению пешеходов;
- на проезжей части улиц и дорог;
- на зеленых насаждениях и газонах;
- если устройство площадки создает угрозу для здоровья и / или жизни людей;
- на расстоянии ближе 20 метров в обе стороны по тротуару от установленного дорожного знака, обозначающего остановку общественного транспорта;
- на искусственных сооружениях (кроме случаев, когда их размещения предусмотрено проектом строительства или реконструкции, утвержденным в установленном порядке);
- на расстоянии ближе 20 метров к перекресткам улиц;
- на открытых (летних) площадках запрещается установление сцен, эстрад, танцевальных площадок и т.п., грилей и мангалов;
- на открытых (летних) площадках, расположенных в пределах жилой застройки города, запрещается использовать живую музыку и звуковоспроизводящей аппаратуры.