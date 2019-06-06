В Киеве демонтируют 137 незаконных летних площадок при учреждениях питания - КГГА

В теплую погоду летние террасы особенно популярны среди посетителей киевских ресторанов и кафе. Вполне логично желание жителей города насладиться едой и напитками на свежем воздухе. Но, позаботившись о комфорте своих клиентов, владельцы заведений питания виду интересы пешеходов. Так, летние площадки при кафе и ресторанах является источником неудобств и препятствий для пешеходов. Есть террасы, установленные по всем нормам и требованиям Правил благоустройства. А есть и такие, что вопреки всем нормам, занимают почти весь тротуар и пешеходы должны обходить такие сооружения в лучшем случае газонами, а в худшем - выходить на проезжую часть, рискуя своей жизнью и здоровьем.

"Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% от ширины тротуара. То есть, если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должно быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того , чтобы не создавали неудобства для пешеходов, летние площадки не имеют попадать в зоны перекрестков и располагаться возле выходов из метро ", - отметил Тарас чулок.

В электронной базе КП "Киевблагоустройство" учитывается 987 летних площадок, из которых 324 расположены на столичных улицах согласно Правилам благоустройства, имеют пакет разрешительной документации и платят взносы в городской бюджет.

"Для борьбы с недобросовестные предпринимателями, расширяют свои питания к зонам ограничения, инспекторами благоустройства совместно с полицией принимаются все меры, чтобы устранить такие нарушения. Киев является уникальным городом в прозрачности освещения сведений о деятельности того или иного объекта, расположенного на столичной территории. Это значит, что каждый может зайти на сайт градостроительный кадастр и проверить законность размещения любого объекта на киевских улицах, введя точный адрес. Но, соответственно, пожаловаться на горячую лени ю 1551 ", - подытожил Тарас чулок.

Размещение площадок должно отвечать следующим требованиям:

Площадки устанавливаются исключительно у стационарных (капитальных) учреждений ресторанного хозяйства.

При устройстве площадок на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях ширина для прохода пешеходов должна быть не менее 1,8 м (вне парков, скверов, площадей). Обязательное условие: размещение площадки не должна препятствовать свободному движению пешеходов.

Площадки располагаются исключительно в пределах фасада стационарного (капитального) заведения ресторанного хозяйства с сохранением свободных проходов в входные (въездные) ворота домов. Увеличение линейных размеров площадки за пределы заведения возможно лишь при условии письменного согласия собственников (арендаторов) соседних помещений.

Площадки должны быть размещены без вмешательства в несущие конструкции здания, легко демонтироваться в случае необходимости проведения работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом здания.

Запрещается размещение площадок: