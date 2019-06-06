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У Києві демонтують 137 незаконних літніх майданчиків при закладах харчування – КМДА

У Києві демонтують 137 незаконних літніх майданчиків при закладах харчування – КМДА

Київ • УНН

 • 8743 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. З початку літа Департаментом міського благоустрою видано 25 доручень на демонтаж 137 літніх майданчиків при закладах харчування, що були розміщені на території Києва у незаконний спосіб. На сьогодні вже демонтовано 58 таких об’єктів. Про це заявив керівник Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

У теплу погоду літні тераси особливо популярні серед відвідувачів київських ресторанів та кафе. Цілком логічним є бажання мешканців міста насолодитись їжею та напоями на свіжому повітрі. Але, подбавши про комфорт своїх клієнтів, власники закладів харчування не врахували інтереси пішоходів. Так, літні майданчики при кафе та ресторанах є джерелом незручностей і перешкод для пішоходів. Є тераси, що встановлені за усіма нормами та вимогами Правил благоустрою. А є й такі, що всупереч усім нормам, займають майже весь тротуар і пішоходи мають обходити такі спорудження у кращому випадку газонами, а в гіршому – виходити на проїзджу частину, ризикуючи своїм життям та здоров’ям.

"Правилами благоустрою передбачено, що мінімальний прохід для пішоходів на тротуарі має складати не менше 50% від ширини тротуару. Тобто, якщо ширина тротуару складає 6 метрів, то зона для пішоходів має бути 3 метри, але не менше 1,8 м. Крім того, аби не створювали незручності для пішоходів, літні майданчики не мають потрапляти у зони перехресть та розташовуватись біля виходів з метро", – зауважив Тарас Панчій.

В електронній базі КП "Київблагоустрій" обліковується 987 літніх майданчиків, з яких 324 розміщені на столичних вулицях згідно із Правилами благоустрою, мають пакет дозвільної документації та сплачують внески до міського бюджету.

"Для боротьби із недоброчесними підприємцями, які розширяють свої заклади харчування до зон обмеження, інспекторами благоустрою спільно з поліцією вживаються усі заходи, аби усунути такі порушення. Київ є унікальним містом у прозорості висвітлення відомостей щодо діяльності того чи іншого об’єкта, що розташований на столичній території. Це значить, що кожен може зайти на сайт містобудівний кадастру та перевірити законність розміщення будь-якого об’єкта на київських вулицях, ввівши точну адресу. Та, відповідно, поскаржитись на гарячу лінію 1551", – підбив підсумки Тарас Панчій.

Розміщення майданчиків має відповідати таким вимогам:

  • Майданчики встановлюються виключно біля стаціонарних (капітальних) закладів ресторанного господарства.
  • При влаштуванні майданчиків на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 1,8 м (поза межами парків, скверів, площ). Обов’язкова умова: розміщення майданчика не має перешкоджати вільному руху пішоходів.
  • Майданчики розташовуються виключно в межах фасаду стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства зі збереженням вільних проходів у вхідні (в’їздні) брами будинків. Збільшення лінійних розмірів майданчика поза межі закладу можливе лише за умови письмової згоди власників (орендарів) сусідніх приміщень.
  • Майданчики мають бути розміщені без втручання у несучі конструкції будівлі, легко демонтуватися у разі необхідності проведення робіт, пов’язаних із експлуатацією та ремонтом будівлі.

Забороняється розміщення майданчиків:

  • на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
  • на проїжджій частині вулиць і доріг;
  • на зелених насадженнях та газонах;
  • якщо влаштування майданчика створює загрозу для здоров’я та/або життя людей;
  • на відстані ближче 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знаку, що позначає зупинку громадського транспорту;
  • на штучних спорудах (крім випадків, коли їх розміщення передбачено проектом будівництва або реконструкції, затвердженим в установленому порядку);
  • на відстані ближче 20 метрів до перехресть вулиць;
  • на відкритих (літніх) майданчиках забороняється встановлення сцен, естрад, танцювальних майданчиків тощо, грилів та мангалів;
  • на відкритих (літніх) майданчиках, розміщених в межах житлової забудови міста, забороняється використовувати живу музику та звуковідтворювальну апаратуру.
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