В Киеве мужчина устроил стрельбу на пешеходном переходе, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В столице правоохранители задержали злоумышленника, который ранил из пистолета прохожего. Правонарушитель совершил два выстрела: одна из пуль случайно попала в мужчину, который стоял возле пешеходного перехода на светофоре. Начато уголовное производство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В Оболонское управление полиции поступило сообщение, что на улице Автозаводской мужчину ранили в руку. На указанный адрес сразу выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульных и скорая медицинская помощь.
На месте происшествия в полицию обратился 56-летний киевлянин, который рассказал, что ехал на велосипеде и остановился на светофоре, как вдруг в него выстрелил неизвестный. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с диагнозом огнестрельное ранение предплечья.
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Правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец Киевской области. Злоумышленник с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили у него предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль. Сейчас изъятый предмет направлен на проведение экспертизы.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.