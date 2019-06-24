У Києві чоловік влаштував стрілянину на пішохідному переході, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У столиці правоохоронці затримали зловмисника, який поранив із пістолета перехожого. Правопорушник здійснив два постріли: одна з куль випадково потрапила у чоловіка, що стояв біля пішохідного переходу на світлофорі. Розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції Києва.
До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Автозаводській чоловіка поранили у руку. На вказану адресу відразу виїхала слідчо-оперативна група, наряди патрульних та швидка медична допомога.
На місці події до правоохоронців звернувся 56-річний киянин, який розповів, що їхав на велосипеді та зупинився на світлофорі, як раптом у нього вистрелив невідомий. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу з діагнозом вогнепальне поранення передпліччя.
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Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів та невдовзі затримали підозрюваного. Ним виявився 41-річний уродженець Київської області. Зловмисник з явними ознаками алкогольного сп’яніння поводив себе агресивно. При поверхневому огляді правоохоронці виявили у нього предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль. Наразі вилучений предмет направили на проведення експертизи.
Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.