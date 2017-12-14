В Киеве мужчина трижды совершил нападение на один пункт предоставления кредитов

"В течение трех месяцев человек совершил три разбойных нападения на одно и то же заведение. При этом, кроме денег злоумышленник забирал личные вещи сотрудников. Общая сумма материального ущерба составляет почти 10 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, первое сообщение о разбойном нападении на пункт оказания мгновенного кредита правоохранители задокументировали в августе. За адресом выехала следственно-оперативная группа, опросила потерпевшую и свидетелей и начали поиски нападающего.

"В начале сентября на то же заведение состоялося аналогичное нападение. Мы зарегистрировали уголовное производство и продолжили поиски. Задержали злоумышленника после того, как он совершил в октябре третье преступление. Это - 34-летний местный житель, который ранее был судим за совершение имущественных преступлений", - сказал Кузьмин.

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Досудебное расследование по уголовным производствах, начатых по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, продолжается. В отношении задержанного избрана мера пресечения - арест сроком на 60 суток с правом внесения залога 128 тыс. гривен. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.