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У Києві чоловік тричі скоїв напад на один пункт надання кредитів

У Києві чоловік тричі скоїв напад на один пункт надання кредитів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Києві затримано чоловіка, який тричі скоїв розбійні напади на один і той самий пункт надання миттєвих кредитів. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“Протягом трьох місяців чоловік скоїв три розбійні напади на один і той же заклад. При цьому, крім грошей зловмисник забирав особисті речі співробітників. Загальна сума матеріального збитку становить майже 10 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.

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Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, перше повідомлення про розбійний напад на пункт надання миттєвого кредиту правоохоронці задокументували у серпні. На адресу виїхала слідчо-оперативна група, опитала потерпілу і свідків та розпочали пошуки нападника.

“На початку вересня на той самий заклад відбувся аналогічний напад. Ми зареєстрували кримінальне провадження та продовжили пошуки. Затримали зловмисника після того, як він вчинив у жовтні третій злочин. Це — 34-річний місцевий мешканець, який раніше був судимий за вчинення майнових злочинів”, — сказав Кузьмін.

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Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, триває. Відносно затриманого обрано міру запобіжного заходу — арешт строком на 60 діб із правом внесення застави 128 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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