В Киеве мужчина осквернил мемориал герою Небесной сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В столице мужчина осквернил мемориал герою Небесной сотни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
Так, инцидент произошел вчера вечером на Европейской площади в Печерском районе столицы - сотрудники полка полиции особого назначения №2 задержали правонарушителя, который, предварительно, из хулиганских побуждений разбросал лампадки и корзинки с цветами у мемориальной доски.
Отмечается, что мужчина вел себя неадекватно, поэтому правоохранители вызвали на место врачей психоневрологического диспансера, которые забрали его в медицинское учреждение.
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харьковской области неизвестные повредили памятник погибшим защитникам Украины.