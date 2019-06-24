В Киеве мужчина осквернил мемориал герою Небесной сотни

Так, инцидент произошел вчера вечером на Европейской площади в Печерском районе столицы - сотрудники полка полиции особого назначения №2 задержали правонарушителя, который, предварительно, из хулиганских побуждений разбросал лампадки и корзинки с цветами у мемориальной доски.

Отмечается, что мужчина вел себя неадекватно, поэтому правоохранители вызвали на место врачей психоневрологического диспансера, которые забрали его в медицинское учреждение.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области неизвестные повредили памятник погибшим защитникам Украины.