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На Харківщині невідомі пошкодили памʼятник загиблим захисникам України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Куп’янську, що на Харківщині невідомі облили фарбою пам'ятник “Козацький хрест”, установлений на честь загиблих захисників України. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

На Харківщині невідомі пошкодили памʼятник загиблим захисникам України

“Подія сталася в місті Куп’янськ на території скверу імені Тараса Шевченка. 18 березня близько 10:44 до чергової служби Куп’янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на пам’ятнику „Козацький хрест“ виявлено сліди червоної фарби”, — йдеться у повідомленні.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Інформацію внесено до журналу єдиного обліку. Обставини та причетні особи встановлюються.

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Як повідомляв УНН, у місті Ананьїв Одеської області невідомі облили фарбою меморіал воякам Армії УНР — відкрито кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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