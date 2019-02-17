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У Лондоні вдруге за два тижні осквернили могилу Карла Маркса

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Лондоні, на Гайґейтському кладовищі, невідомі вандали спаплюжили могилу німецького філософа, економіста, соціолога та суспільного діяча Карла Маркса, написавши образливі написи щодо його ідей. Зокрема, вони розбили його меморіальну табличку. Це вже другий напад на могилу Маркса за два останніх тижні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Evening Standard.

Невідомі зловмисники написали, що Маркс є "архітектором геноциду, терору і масового гноблення”, а його ідеї – “ідеологія голодних і доктрина ненависті”.

“Хай там що ви думаєте про спадщину Маркса, та це не спосіб хоч щось довести”, – прокоментували у офіційному мікроблозі Гайґейтського кладовища у Twitter.

Довідка УНН: Карл Маркс - один з найвпливовіших філософів XIX століття. Його найвідоміші праці - "Маніфест Комуністичної партії" і "Капітал". Головний ідеолог комунізму прожив у Великій Британії понад 30 років після міграції з Німеччини, де і помер у 1883 році на 64 році життя.

Як повідомляв УНН, раніше, 5 лютого невідомі зловмисники також пошкодили надгробну плиту на могилі німецького філософа та економіста Карла Маркса на Гайґейтському цвинтарі у Лондоні. 

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy

— Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) 16 лютого 2019 р.

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