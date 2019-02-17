В Лондоне во второй раз за две недели осквернили могилу Карла Маркса

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57144 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76873 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129231 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129484 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129292 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124843 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 160137 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117807 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Лондоне во второй раз за две недели осквернили могилу Карла Маркса

В Лондоне во второй раз за две недели осквернили могилу Карла Маркса

Киев  •  УНН

 • 13706 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Лондоне, на Гайгейтском кладбище, неизвестные вандалы осквернили могилу немецкого философа, экономиста, социолога и общественного деятеля Карла Маркса, написав оскорбительные надписи касательно его идей. В частности, они разбили его мемориальную табличку. Это уже второй акт вандализма произведенный с могилой Маркса за две последние недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Evening Standard.

Неизвестные злоумышленники написали, что Маркс является "архитектором геноцида, террора и массового угнетения", а его идеи - "идеология голодных и доктрина ненависти".

"Пусть там что вы думаете о наследстве Маркса, и это не способ хоть что-то доказать", - прокомментировали в официальном микроблоге Гайгейтского кладбища в Twitter.

Справка УНН: Карл Маркс - один из самых влиятельных философов XIX века. Его самые известные работы - "Манифест Коммунистической партии" и "Капитал". Главный идеолог коммунизма прожил в Великобритании более 30 лет после миграции из Германии, где и умер в 1883 году на 64 году жизни.

Как сообщал УНН, ранее, 5 февраля неизвестные злоумышленники также повредили надгробную плиту на могиле немецкого философа и экономиста Карла Маркса на Гайгейтском кладбище в Лондоне.

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy

- Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) 16 февраля 2019

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