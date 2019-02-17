В Лондоне во второй раз за две недели осквернили могилу Карла Маркса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Лондоне, на Гайгейтском кладбище, неизвестные вандалы осквернили могилу немецкого философа, экономиста, социолога и общественного деятеля Карла Маркса, написав оскорбительные надписи касательно его идей. В частности, они разбили его мемориальную табличку. Это уже второй акт вандализма произведенный с могилой Маркса за две последние недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Evening Standard.
Неизвестные злоумышленники написали, что Маркс является "архитектором геноцида, террора и массового угнетения", а его идеи - "идеология голодных и доктрина ненависти".
"Пусть там что вы думаете о наследстве Маркса, и это не способ хоть что-то доказать", - прокомментировали в официальном микроблоге Гайгейтского кладбища в Twitter.
Справка УНН: Карл Маркс - один из самых влиятельных философов XIX века. Его самые известные работы - "Манифест Коммунистической партии" и "Капитал". Главный идеолог коммунизма прожил в Великобритании более 30 лет после миграции из Германии, где и умер в 1883 году на 64 году жизни.
Как сообщал УНН, ранее, 5 февраля неизвестные злоумышленники также повредили надгробную плиту на могиле немецкого философа и экономиста Карла Маркса на Гайгейтском кладбище в Лондоне.
Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy- Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) 16 февраля 2019