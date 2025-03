В Лондоне во второй раз за две недели осквернили могилу Карла Маркса

Неизвестные злоумышленники написали, что Маркс является "архитектором геноцида, террора и массового угнетения", а его идеи - "идеология голодных и доктрина ненависти".

"Пусть там что вы думаете о наследстве Маркса, и это не способ хоть что-то доказать", - прокомментировали в официальном микроблоге Гайгейтского кладбища в Twitter.

Справка УНН: Карл Маркс - один из самых влиятельных философов XIX века. Его самые известные работы - "Манифест Коммунистической партии" и "Капитал". Главный идеолог коммунизма прожил в Великобритании более 30 лет после миграции из Германии, где и умер в 1883 году на 64 году жизни.

Как сообщал УНН, ранее, 5 февраля неизвестные злоумышленники также повредили надгробную плиту на могиле немецкого философа и экономиста Карла Маркса на Гайгейтском кладбище в Лондоне.

