В Харьковской области неизвестные повредили памятник погибшим защитникам Украины

"ЧП произошло в городе Купянск на территории сквера имени Тараса Шевченко. 18 марта около 10:44 в дежурную службы Купянского отдела полиции поступило сообщение о том, что на памятнике "Казацкий крест" обнаружены следы красной краски", - говорится в сообщении.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Информацию внесены в журнал единого учета. Обстоятельства и причастные лица устанавливаются.

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Как сообщал УНН, в городе Ананьев Одесской области неизвестные облили краской мемориал воинам Армии УНР - открыто уголовное производство.