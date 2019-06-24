У Києві чоловік осквернив меморіал герою Небесної сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У столиці чоловік осквернив меморіал герою Небесної сотні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
Так, подія сталася вчора ввечері на Європейській площі у Печерському районі столиці - працівники полку поліції особливого призначення №2 затримали правопорушника, який, попередньо, з хуліганських мотивів розкидав лампадки та корзинки з квітами біля меморіальної дошки.
Зазначається, що чоловік поводив себе неадекватно, тож правоохоронці викликали на місце лікарів психоневрологічного диспансеру, які забрали його у медичний заклад.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Харківщині невідомі пошкодили пам'ятник загиблим захисникам України.