В Киеве мужчина гулял с гранатой по набережной
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киеве на Русановской набережной мужчина переложил из одного кармана в другой предмет, похожий на гранату РГД-5. Лицо задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Сообщается, что в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение от прохожего о том, что на Русановской набережной он заметил неизвестного, который перевел из одного кармана в другой предмет, похожий на гранату.
Цитата
“По указанному адресу срочно прибыли взрывотехники и оперативные работники, которые остановили мужчину для проверки. Во время поверхностного осмотра в кармане мужчины правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5 и запал. Сотрудники взрывотехнической службы изъяли опасные предметы, которые в дальнейшем направили на экспертное исследование. Злоумышленник объяснил, что якобы нашел гранату и решил оставить себе”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался местный житель, 1973 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за незаконное хранение оружия.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
“Под процессуальным руководством окружной прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — информирует полиция.
Дополнение
В Одессе пьяный мужчина угрожал взорвать школу. Личность задержали и обнаружили у него предмет, похожий на боевую гранату в металлическом корпусе.
Летом в Кривом Роге мужчина подорвал в руках гранату.