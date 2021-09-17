В Одесі п'яний чоловік з гранатою погрожував підірвати школу

Повідомляється, що сьогодні, близько 11-ї години ранку, інспектори поліції отримали виклик про підозрілого чоловіка біля однієї зі шкіл на вулиці Академіка Вільямса.



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“На місці патрульним розповіли, що під час музичного заходу, який проходив на території навчального закладу, до столу з апаратурою підійшов невідомий чоловік та дістав з кишені предмет схожий на бойову гранату, поставив її на стіл та почав погрожувати підривом, забрав гранату та пішов у невідомому напрямку”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Згодом, біля одного з будинків, патрульні затримали чоловіка, який підпадав за описом заявників.

“Громадянин був у стані алкогольно сп’яніння, поводився нервово, на запитання чітко не відповідав. При поверхневій перевірці в кишені було виявлено предмет схожий на бойову гранату у металевому корпусі”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Харкові фахівці Служби безпеки України встановили школяра, який погрожував вчиненням терористичних актів у харківських школах.