В Одессе пьяный мужчина с гранатой угрожал взорвать школу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Одессе пьяный мужчина угрожал взорвать школу. Его задержали и обнаружили у него предмет, похожий на боевую гранату в металлическом корпусе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.
Сообщается, что сегодня, около 11 часов утра, инспекторы полиции получили вызов о подозрительном мужчине у одной из школ на улице Академика Вильямса.
Цитата
"На месте патрульным рассказали, что во время музыкального мероприятия, которое проходило на территории учебного заведения, к столу с аппаратурой подошел неизвестный мужчина и достал из кармана предмет, похожий на боевую гранату, поставил ее на стол и начал угрожать подрывом, забрал гранату и пошел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Детали
Впоследствии, возле одного из домов, патрульные задержали мужчину, который подпадал по описанию заявителей.
"Гражданин был в состоянии алкогольно опьянения, вел себя нервно, на вопрос четко не отвечал. При поверхностной проверке в кармане был обнаружен предмет похожий на боевую гранату в металлическом корпусе", - отмечается в сообщении.
Дополнение
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