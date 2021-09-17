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В Одессе пьяный мужчина с гранатой угрожал взорвать школу

В Одессе пьяный мужчина с гранатой угрожал взорвать школу

Киев  •  УНН

 • 16940 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Одессе пьяный мужчина угрожал взорвать школу. Его задержали и обнаружили у него предмет, похожий на боевую гранату в металлическом корпусе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.

Сообщается, что сегодня, около 11 часов утра, инспекторы полиции получили вызов о подозрительном мужчине у одной из школ на улице Академика Вильямса.

Цитата

"На месте патрульным рассказали, что во время музыкального мероприятия, которое проходило на территории учебного заведения, к столу с аппаратурой подошел неизвестный мужчина и достал из кармана предмет, похожий на боевую гранату, поставил ее на стол и начал угрожать подрывом, забрал гранату и пошел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Детали

Впоследствии, возле одного из домов, патрульные задержали мужчину, который подпадал по описанию заявителей.

"Гражданин был в состоянии алкогольно опьянения, вел себя нервно, на вопрос четко не отвечал. При поверхностной проверке в кармане был обнаружен предмет похожий на боевую гранату в металлическом корпусе", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Харькове специалисты Службы безопасности Украины установили школьника, который угрожал совершением террористических актов в харьковских школах.

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