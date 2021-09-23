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У Києві чоловік гуляв з гранатою по набережній

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Києві на Русанівській набережній чоловік переклав з однієї кишені в іншу предмет, схожий на гранату РГД-5. Особу затримали. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на Русанівській набережній він помітив невідомого, який переклав з однієї кишені в іншу предмет, схожий на гранату.

Цитата

“За вказаною адресою терміново прибули вибухотехніки та оперативні працівники, які зупинили чоловіка для перевірки. Під час поверхневого огляду в кишені чоловіка правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал. Співробітники вибухотехнічної служби вилучили небезпечні предмети, які у подальшому направили на експертне дослідження. Зловмисник пояснив, що нібито знайшов гранату і вирішив залишити собі”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців через незаконне зберігання зброї.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

“За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — інформує поліція.

Доповнення

В Одесі п’яний чоловік погрожував підірвати школу. Особу затримали та виявили в нього предмет схожий на бойову гранату у металевому корпусі.

Влітку у Кривому Розі чоловік підірвав у руках гранату.

Українські Національні Новини

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