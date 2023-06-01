В Киеве из-за вражеской ракетной атаки без горячей воды остались 64 дома
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Из-за вражеской ракетной атаки ночью были повреждены магистральный подающий и обратный трубопроводы диаметром 400 мм в Днепровском районе Киева. Горячее водоснабжение приостановлено для 64 жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
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"КП "Киевтеплоэнерго" начало подготовку ремонтных работ на месте повреждения теплосети во время ночного обстрела. В результате очередной воздушной атаки ночью был поврежден магистральный подающий и обратный трубопроводы диаметром 400 мм в Днепровском районе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сразу после разрешения ГСЧС, "КП "Киевтеплоэнерго" локализовало место повреждения и начало подготовку к аварийным работам.
"На время проведения работ горячее водоснабжение приостановлено для 64 жилых домов", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В небе над Украиной во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев уничтожено 10 из 10 запущенных ракет типа "Искандер" - 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".