Нічна атака рф на Київ: у небі над Україною знищили 10 з 10 ракет "Іскандер"

Цитата

"Близько 2:45 год 1-го червня 2023 року російські окупанти продовжили серію атак на столицю України – місто Київ. Знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато", - вказали у Повітряних силах.

"Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" з північного напрямку – брянська область рф. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України усі 10 знищено: сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К", - зазначили у ПС ЗСУ.

Доповнення

Внаслідок нічної атаки на столицю вже відомо про трьох загиблих та численні руйнування.