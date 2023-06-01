Ночная атака рф на Киев: в небе над Украиной уничтожили 10 из 10 ракет "Искандер"

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"Около 2:45 1-го июня 2023 года российские оккупанты продолжили серию атак на столицу Украины – город Киев. Опять противник коварно атакует баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Поэтому времени на то, чтобы спрятаться в укрытие, не так много", - указали в Воздушных силах.

"Всего выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" с северного направления – брянская область рф. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины все 10 уничтожены: семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатые ракеты "Искандер-К", - отметили в ВС ВСУ.

Дополнение

В результате ночной атаки на столицу уже известно о трех погибших и многочисленных разрушениях.