У Києві через ворожу ракетну атаку без гарячої води залишилися 64 будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Через ворожу ракетну атаку вночі було пошкоджено магістральний подавальний та зворотний трубопроводи діаметром 400 мм у Дніпровському районі Києва. Гаряче водопостачання призупинене для 64 житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
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"КП "Київтеплоенерго" розпочало підготовку ремонтних робіт на місці пошкодження тепломережі під час нічного обстрілу. У результаті чергової повітряної атаки вночі було пошкоджено магістральний подавальний та зворотний трубопроводи діаметром 400 мм у Дніпровському районі", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що одразу після дозволу ДСНС, "КП "Київтеплоенерго" локалізувало місце пошкодження та розпочало підготовку до аварійних робіт.
"На час проведення робіт гаряче водопостачання призупинене для 64 житлових будинків", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У небі над Україною під час нічної ракетної атаки російських військ на Київ знищено 10 з 10 запущених ракет типу "Іскандер" - 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".