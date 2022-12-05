В Киеве из-за гололедицы уже травмировалось более 1,1 тыс. человек

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«С 19 ноября 1117 (лиц –ред.) травмировались из-за гололедицы, из них 30 детей», - сообщила Вишневская.

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Лишь за несколько дней в начале нынешнего сезона в Киеве из-за гололедицы травмировалось 205 человек.

Тем временем Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в этом году в Киеве осенние месяцы, кроме сентября, были теплее, чем обычно.