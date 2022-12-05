Тепліше, ніж зазвичай: кліматологи підбили підсумки осені в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Києві цього року осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж зазвичай. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.
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За даними спостережень, середня температура повітря восени становила +8,8ºС, що близько до кліматичної норми.
"Осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж звичайно, особливо жовтень, який мав найбільше позитивне відхилення – 2,0°С", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, восени найхолодніше у Києві було 20 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 5,0 градусів морозу, а найтепліше – 18 жовтня, коли максимальна температура після полудня сягнула +22,1°С.
"Метеорологічна осінь у столиці завершилась 16 листопада, а вже наступного дня відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С у бік зниження", – додали в обсерваторії.
Нагадаємо
Цього року метеорологічна осінь настала в Києві 2 вересня – на два тижні раніше за кліматичну норму.