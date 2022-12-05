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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Тепліше, ніж зазвичай: кліматологи підбили підсумки осені в Києві

Тепліше, ніж зазвичай: кліматологи підбили підсумки осені в Києві

Київ • УНН

 • 1016610 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Києві цього року осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж зазвичай. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Деталі

За даними спостережень, середня температура повітря восени становила +8,8ºС, що близько до кліматичної норми.

"Осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж звичайно, особливо жовтень, який мав найбільше позитивне відхилення – 2,0°С", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, восени найхолодніше у Києві було 20 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 5,0 градусів морозу, а найтепліше – 18 жовтня, коли максимальна температура після полудня сягнула +22,1°С.

"Метеорологічна осінь у столиці завершилась 16 листопада, а вже наступного дня відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С у бік зниження", – додали в обсерваторії.

Нагадаємо

Цього року метеорологічна осінь настала в Києві 2 вересня – на два тижні раніше за кліматичну норму.

Українські Національні Новини

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