Теплее обычного: климатологи подвели итоги осени в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киеве в этом году осенние месяцы, кроме сентября, были теплее, чем обычно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
Детали
По данным наблюдений, средняя температура воздуха осенью составляла +8,8ºС, что близко к климатической норме.
"Осенние месяцы, кроме сентября, были теплее, чем обычно, особенно октябрь, который имел наибольшее положительное отклонение – 2,0°С", – говорится в сообщении.
Как отметили, осенью холоднее всего в Киеве было 20 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,0 градусов мороза, а теплее всего – 18 октября, когда максимальная температура после полудня достигла +22,1°С.
"Метеорологическая осень в столице завершилась 16 ноября, а уже на следующий день произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону понижения", – добавили в обсерватории.
Напомним
В этом году метеорологическая осень наступила в Киеве 2 сентября – на две недели раньше климатической нормы.