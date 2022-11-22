У Києві через ожеледицю за три дні травмувалося понад 200 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Протягом 19-21 листопада у Києві через ожеледицю травмувалося 205 людей. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.
Цитата
«За три дні 205 (осіб – ред.) травмувалися, з них 5 дітей», - повідомила Вишневська.
Вона зазначила, що статистика ведеться з 19 листопада.
Доповнення
У столиці після дощів і мокрого снігу вдарили морози, складні метеоумови збережуться протягом дня.