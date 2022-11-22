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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У Києві через ожеледицю за три дні травмувалося понад 200 людей

У Києві через ожеледицю за три дні травмувалося понад 200 людей

Київ • УНН

 • 655986 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Протягом 19-21 листопада у Києві через ожеледицю травмувалося 205 людей. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.

Цитата

«За три дні 205 (осіб – ред.) травмувалися, з них 5 дітей», - повідомила Вишневська.

Вона зазначила, що статистика ведеться з 19 листопада.

Доповнення

У столиці після дощів і мокрого снігу вдарили морози, складні метеоумови збережуться протягом дня.

Українські Національні Новини

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