У Києві через ожеледицю за три дні травмувалося понад 200 людей

Цитата

«За три дні 205 (осіб – ред.) травмувалися, з них 5 дітей», - повідомила Вишневська.

Вона зазначила, що статистика ведеться з 19 листопада.

Доповнення

У столиці після дощів і мокрого снігу вдарили морози, складні метеоумови збережуться протягом дня.