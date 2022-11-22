В Киеве из-за гололедицы за три дня травмировалось более 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В течение 19-21 ноября в Киеве из-за гололедицы травмировалось 205 человек. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
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«За три дня 205 (человек – ред.) травмировались, из них 5 детей», - сообщила Вишневская.
Она отметила, что статистика ведется с 19 ноября.
Дополнение
В столице после дождей и мокрого снега ударили морозы, сложные метеоусловия сохранятся в течение дня.