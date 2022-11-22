В Киеве из-за гололедицы за три дня травмировалось более 200 человек

Цитата

«За три дня 205 (человек – ред.) травмировались, из них 5 детей», - сообщила Вишневская.

Она отметила, что статистика ведется с 19 ноября.

Дополнение

В столице после дождей и мокрого снега ударили морозы, сложные метеоусловия сохранятся в течение дня.