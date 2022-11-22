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Після дощів і мокрого снігу вдарили морози: киян попередили про складнощі на дорогах

Після дощів і мокрого снігу вдарили морози: киян попередили про складнощі на дорогах

Київ • УНН

 • 682456 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У столиці після дощів і мокрого снігу вдарили морози, складні метеоумови збережуться протягом дня, попередили у КМДА, пише УНН.

Цитата

"У Києві після дощів і мокрого снігу вдарили морози. (...) Складні метеоумови зберігатимуться протягом дня", - повідомили у КМДА.

Деталі

Столична влада закликала водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, не паркуватися на узбіччях доріг, аби не заважати прибиральній техніці. Пішоходів попросили бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

Як повідомляється, комунальники проводять протиожеледну обробку доріг та вулиць: залучені 192 одиниці техніки «Київавтодору», 21 одиниця техніки зеленбудів та керуючих компаній. "Вдень дорожники збільшать кількість працівників і техніки, які оброблятимуть вулиці", - зазначили у КМДА.

За сьогодні використано 9,6 тонни протиожеледної суміші.

Доповнення

Укравтодор запевнив водіїв у проїзді основними дорогами.

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