Укравтодор запевнив водіїв у проїзді основними дорогами

Цитата

"Проїзд державними дорогами забезпечено. Покриття в більшості областей мокре, у Житомирській області місяцями засніжене, у Сумській області – снігова каша", - повідомили дорожники.

Деталі

Обмеження руху вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення М-06 Київ – Чоп та М-07 Київ – Ковель – Ягодин в Житомирській області знято.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяли 303 одиниці спецтехніки та 436 робітників.

Доповнення

Зимова негода вирувала на Житомирщині, без світла у регіоні залишилися 22 населених пункти.