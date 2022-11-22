Укравтодор запевнив водіїв у проїзді основними дорогами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Державними автомобільними дорогами в Україні проїзд забезпечено, але в Житомирській області місцями засніжено. Про це повідомляє Укравтодор, пише УНН.
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"Проїзд державними дорогами забезпечено. Покриття в більшості областей мокре, у Житомирській області місяцями засніжене, у Сумській області – снігова каша", - повідомили дорожники.
Деталі
Обмеження руху вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення М-06 Київ – Чоп та М-07 Київ – Ковель – Ягодин в Житомирській області знято.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяли 303 одиниці спецтехніки та 436 робітників.
Доповнення
Зимова негода вирувала на Житомирщині, без світла у регіоні залишилися 22 населених пункти.