Житомирщину замело снігом: рятувальники показали наслідки негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Зимова негода вирувала на Житомирщині, без світла у регіоні залишилося 22 населених пункти, повідомили у ГУ ДСНС в області, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, упродовж минулої доби рятувальники надавали допомогу водіям на засніжених дорогах Житомирської області. Зокрема, відбуксирували 14 транспортних засобів, серед яких: вантажівки, легковики та маршрутка.
Орім того, на тлі складних погодних умов, спричинених сильним снігом, від електропостачання було відключено 22 населених пункти на території області.
Нагадаємо
На тлі снігопаду киян закликали без потреби не виїжджати в місто та не паркувати авто обабіч доріг.