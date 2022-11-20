Негода: киян закликали без потреби не виїжджати в місто та не паркувати авто обабіч доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Київська міська військова адміністрація звернулася до мешканців столиці утриматися від виїзду в місто на власному автотранспорті, повідомляє УНН.
В Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень та ввечері очікуються опади у вигляді снігу, повідомляє Гідрометцентр.
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«Закликаємо киян без потреби не виїжджати на вулиці Києва і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць. Користуйтеся громадським транспортом», - додали у КМВА.
Міська влада повідомила, що понад 1400 комунальників та 25 одиниць спецтехніки житлово-комунального господарства вже обробляють дорожнє покриття, тротуари та зупинки транспорту протиожеледними засобами.