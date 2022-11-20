Непогода: киевлян призвали без надобности не выезжать в город и не парковать авто на обочинах дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Киевская городская военная администрация обратилась к жителям столицы воздержаться от выезда в город на собственном автотранспорте, сообщает УНН.
В Киеве из-за ночных заморозков на дорогах образовался гололед, а днем и вечером ожидаются осадки в виде снега, сообщает Гидрометцентр.
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«Призываем киевлян без необходимости не выезжать на улицы Киева и не парковать автомобили по обе стороны дорог и улиц. Пользуйтесь общественным транспортом», - добавили в КМВА.
Городские власти сообщили, что более 1400 коммунальщиков и 25 единиц спецтехники жилищно-коммунального хозяйства уже обрабатывают дорожное покрытие, тротуары и остановки транспорта противогололедными средствами.